宜蘭縣長林姿妙（右）與民進黨籍縣議員林佩螢（左）一起掛心願卡。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府與教育部青年發展署合作推動「東區青聚點」，建立宜蘭、花蓮、台東三地創生青年交流平台，17日舉辦「叮東！東區青聚點成果展」，即日起至12月8日，在中興文創園區展出，呈現宜花東青年團隊串聯合作成果；縣長林姿妙表示，希望持續成為在地青年的後盾，歡迎民眾一同感受東部創生青年的活力。

宜蘭縣長林姿妙（右二）與民進黨籍縣議員林佩螢（左一）、國民黨籍縣議員邱素梅（右一）一起寫心願卡。（吳佩蓉攝）

「東區青聚點」以中興文化創意園區4號建物為基地，打造屬於東部青年地方創生據點，2022年啟用後，招募各地創生青年到東部，以宜蘭為基地，積極串聯宜花東資源舉辦跨領域、跨縣市交流活動，給予東區青年團隊全方位支持，至今已招募25組創生青年進駐，串聯創生團隊30組，空間使用人次近6萬人。

縣府勞工處表示，此次成果展以「Water the Trees」為發想，象徵東區青聚點對東岸地方創生的支持，灌溉成長中的森林，展覽規畫為5大主題展區，包含青聚點幕後花絮、聽見青聚點、宜花東之寓、東映所及心願樹，以影音、視覺、互動牆等形式與民眾互動，呈現2年來辦理的精彩活動紀錄，也展現地方創生的豐碩成果。

宜蘭縣長林姿妙寫心願卡，希望成為創生青年的後盾。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長林姿妙（右）與民進黨籍縣議員林佩螢（左）一起掛心願卡。（吳佩蓉攝）

這次有多組宜花東3縣市創生青年團隊參與展出，他們皆是過去2年曾參與活動或申請進駐的團隊，有音樂團體「蘭陽印象樂團」及「五六上公尺」、獨立書店「彼心書店」、運動場館「久淘攀岩抱石館」、陶藝創作「鵜陶工作室」等。

久淘攀岩抱石館教練陳信豪分享，青聚點讓他連結不同領域的青年，原來大家都是創業路上的夥伴；「野孩子創意空間」業者秀珠分享，最驚豔的是把大家帶出宜蘭，去看看一樣愛護環境的人怎麼做，地方創生每一天都是考驗，當遇到想放棄的時候，活動的啟發感受就會在腦袋裡冒出來，思考自己想要什麼樣的生活。

林姿妙表示，東區青聚點這2年來舉辦50場活動，捲動近千位青年一起參與，未來縣府將持續以多元的方式支持地方創生行動，成為在地青年的後盾。更多成果長詳細活動內容，請至「東區青聚點官網」（https://eryh.e-land.gov.tw/）及粉絲專頁「東區青聚點-宜居東部請問我 」（https://www.facebook.com/East.Youth.Hub）查詢。