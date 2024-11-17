傑克保羅（Jake Paul）在8回合表演賽以一致判定贏過麥克泰森（Mike Tyson），這場比賽節奏很慢也缺乏對抗性，觀眾毫無保留地展現他們對保羅的厭惡，全場報以噓聲。賽後保羅稱讚泰森是史上最偉大的拳手，並在記者會宣稱自己手下留情才沒有KO泰森，讓支持泰森的拳迷更加不爽。

「我想要給觀眾看一場表演，但我不想要傷害對手，他沒有必要承受傷害。」保羅還說泰森的拳頭不夠重，「他的拳頭沒那麼強，我的意思是說沒有人的拳頭能真的打傷我，除了湯米福瑞（Tommy Fury）造成我一點損傷，如此而已。」湯米福瑞是唯一打敗過保羅的拳手。

保羅藉著泰森的比賽賺錢，賽前他要侮辱泰森吸引關注，賽後必須稱讚泰森，但他又極力誇耀自己的武勇。至於泰森的身體狀況確實有所下滑，4年前泰森與小瓊斯（Roy Jones Jr.）打表演賽，當時54歲的泰森表現非常活躍，獲得媒體與拳迷稱讚，小瓊斯也說泰森的拳頭還是很重。

這次泰森是大病初癒，他自曝在今年6月險些沒命，他在飛機上潰瘍發作引起騷動，失去25磅體重（約11公斤）經歷8次輸血。泰森在網路留言表示：「我撿回一條命，回復健康打比賽，無論如何我都是贏家，我對戰年齡小我一半的對手，在達拉斯滿場的觀眾前打滿8回合，沒人有資格獲得這種好事，謝謝你們。」