中天綜合台《同學來了》18日晚間9點播出「台日韓懂事女友大比拚！原來女孩做這些男人很愛」主題。節目邀來因街訪爆紅的南韓正妹金奈見（Nahyun Kim），她被網友稱為「最懂事女友」，節目中她更重現綁起馬尾低頭安慰「心情不好的男友」的經典動作，錄影來賓看得滿臉通紅。

《同學來了》也在官方IG上傳她的片段，不到1分鐘，就突破4萬人次觀看，截至今（17）日累計更高達269萬人次，網友也紛紛在貼文底下熱情留言，更有不少觀眾開玩笑說「我今天過得很糟」，希望能被安慰。

金奈見被封為最懂事女友。（中天綜合台提供）

同樣來自韓國的節目班底金炳秀卻覺得韓國女生不太懂事：「韓國女生要求很多，她們一定要男生有錢、一定要吃米其林餐廳、一定要送名牌，所以現在韓國男生都找外國人。」這話卻讓金奈見不太認同，更透露自己是專業護士，必要時還能救男友一命，小鐘一聽很心動，還邀約金奈見一起演出狀況劇。

金炳秀覺得韓國女生比較不懂事，喜歡男生大方請吃米其林餐廳。（中天綜合台提供）

主持人阿Ken還即興設計情境：「假設鐘哥突然接到『海產』電話，太氣了直接暈倒，那這個時候金奈見會怎麼救？」不料這卻讓小鐘尷尬到演不下去：「我不太想再提到他，很煩，可以換個劇情嗎？」應小鐘要求，現場重新來過，這回改演病人還要他不能睜開眼睛，完全錯過和金奈見近距離對視的機會，讓他急忙求情：「我完全沒看到她在幹嘛，我可以睜著眼睛，看妳再演一次嗎？」

阿Ken。（中天綜合台提供）

小鐘。（中天綜合台提供）

黃喬歆也分享自己的「懂事」行為：「我以前是洗髮小妹，只要我男友在外面忙了一天，看到他回家很累時，我就會幫他洗頭、按摩，還會拿熱毛巾幫他敷眼睛。」黃喬歆就連對男友貼心還要顧及另一半的面子：「像我在家跟在外面都是我剝蝦，因為我覺得男生手很粗，會把蝦子剝的爛爛的，所以我反而喜歡剝好、乾乾淨淨地給男朋友吃。」在場來賓聽完則好奇金奈見是否也願意為男友剝蝦，不料金奈見一句話，就讓全場來賓暴動：「男生幫我剝蝦，我幫男生脫衣服。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至週周晚間9點《同學來了》。