2024矮靈祭（paSta'ay）結期儀式，由北賽夏與南賽夏祭團經過協商，特別選在平日進行。與以往假日的熱鬧氛圍相比，今年的儀式顯得更加安靜與莊嚴。隨著臀鈴的節奏響起，古老的祭歌回蕩在山谷間，族人們沉浸在世代相傳的儀式中，感受著與祖靈的深厚連結。苗栗縣長鍾東錦於祭典第三天前往向天湖，與賽夏族族人共同參與儀式。他表示縣府團隊將全力支持賽夏族傳統文化的保存與傳承，確保這項獨特的文化得以代代相傳，永續延續。

苗栗縣長鍾東錦（右四）於祭典第三天前往向天湖，與賽夏族族人共同參與儀式。他表示，縣府團隊將全力支持賽夏族傳統文化的保存與傳承，確保這項獨特的文化得以代代相傳，永續延續。（苗栗縣政府提供／呂麗甄苗栗傳真）

山谷籠罩在薄霧中，篝火搖曳，祭歌與臀鈴聲在夜色中交織，彷彿凝結時光，將我們拉回遠古。這片神聖的土地上，矮靈傳說隨夜色甦醒。隨著主祭與長老們的吟唱，迎靈儀式展開，祭歌在山谷間迴盪，彷彿在召喚矮靈歸來。

原民會主委曾智勇（左四）與苗栗縣副縣長邱俐俐（右三）出席2024年賽夏族paSta'ay巴斯達隘祭典。（原民會提供／呂麗甄苗栗傳真）

原住民族委員會主委曾智勇也來到現場，他特別提到已故的前議員潘秋榮。潘秋榮生前積極推動賽夏族文化保存，為族群留下了寶貴的文化資產。為了感謝他的貢獻，原民會特別追授了原住民族獎章，並承諾未來將繼續與賽夏族攜手合作，推動文化的保存與傳承。同時，也會與地方政府攜手合作，培育年輕一代的文化傳承者，確保這項傳統能持續延續。

苗栗縣長鍾東錦表示，巴斯達隘是珍貴的賽夏族傳統文化和祭典，縣府團隊會秉持致力傳承原住民族文化的精神，永遠持續保存並努力傳承賽夏族傳統文化祭典。並承諾將持續爭取部落基礎建設，向天湖公共廁所也將盡速改善，以因應後年即將到來的10年一度大祭，同時也會提升族人生活品質並強化觀光資源，吸引遊客到此感受原民文化。

2024賽夏族巴斯達隘（paSta'ay）祭典。隨著臀鈴的節奏響起，古老的祭歌回蕩在山谷間，族人們沉浸在世代相傳的儀式中，感受著與祖靈的深厚連結。（原民會提供／呂麗甄苗栗傳真）

儀式進行到最後的送靈階段，主祭與長老們緩緩走向祭場東方，這是矮靈離開的方向。送靈歌聲低沉，彷彿訴說離別的悲傷。族人隨著耆老的腳步低頭祈禱，眼中流露對矮靈的敬意。年輕一代也加入送靈行列，這代代相傳的儀式，維繫族人凝聚力，延續矮靈傳說。