聖誕佳節將至，由鼓鼓（呂思緯）、蕭秉治組成的限定團體「GX」，日前於高雄夢時代擔任「愛‧Sharing」聖誕點燈活動特邀嘉賓，與台北的孫盛希現場即時連線，攜手點亮13米高華麗聖誕樹共度佳節。GX開場帶來〈感覺犯〉、〈不按牌理出牌〉經典嗨歌組曲，帥氣模樣將高雄的熱情拉到最高點。

GX也許下今年的聖誕願望，即將發行新專輯並於12月7日舉行《活著Alive》台北小巨蛋演唱會的蕭秉治說：「希望新專輯《完人》大家都會喜歡！也期待小巨蛋能跟大家一起大合唱彼此心中的經典名曲。」鼓鼓也為好兄弟秉治加油打氣，並將自己的願望獻給對方：「秉治的小巨蛋已經完售了，也特別加開三樓包廂區，希望大家都可以一起來看演出！」

蕭秉治擔任「愛‧Sharing」聖誕點燈活動嘉賓。（相信音樂提供）

問GX今年聖誕節會有什麼特別準備，鼓鼓和蕭秉治不約而同地說都想在家中佈置屬於自己的聖誕樹；期待在樹下收到什麼禮物？他們也再度展現默契，雙雙表示最喜歡也最驚豔的禮物莫過於歌迷的手作卡片：「粉絲們都很用心，有時候還有機關的卡片真的很厲害，溫暖卡片就是給我們最好的禮物！」

鼓鼓、蕭秉治擔任「愛‧Sharing」聖誕點燈活動嘉賓。（相信音樂提供）

本次活動以「倫敦」為聖誕主題城市，鼓鼓應景地穿上英倫風大衣外套及毛衣登場，不料11月中的高雄依然有近28度的高溫，讓鼓鼓只是站著就汗流浹背。不過他卻說：「雖然真的很熱，但這是我對每一場演出的心意！」寵粉的他們也看到台下有從組團出道時期便一路相伴的粉絲，鼓鼓也直接在台上喊出粉絲的全名並表白：「我記得你的名字，記得你讀書時寄明信片給我，記得你姊姊是電台DJ。都是因為你們對我們的好，所以很多小事我都記得！」

鼓鼓擔任「愛‧Sharing」聖誕點燈活動嘉賓。（相信音樂提供）

蕭秉治接著獻唱新單曲〈我對你的愛沒有盡頭〉，前一日MV剛突破100萬點閱並登上發燒影片，更空降KKBOX華語新歌週榜冠軍，發行一週便有如此好的成績讓蕭秉治相當感動，鼓鼓也分享兩人一路走來的心路歷程：「單純創作的力量一步步把秉治再帶回小巨蛋了！我覺得我們就是活生生的例子，可能在很多時期都不被看好，但是我們真誠、用心的做自己想做的事、做自己的音樂，最後不管結果怎麼樣，在我們心裡都是最踏實的，夢想成真。」