桃園市中壢區大專院校多，其中中原大學學生數逾1萬6000人，且附近有中夜市，不僅學生通勤族多還有觀光客造訪，當地到桃園高鐵站需轉車，車程加上候車時間竟長達1至2小時，非常不便。為此，市府交通局將於12月2日起試辦「181中原大學－高鐵桃園站」路線公車，採平日行駛、例假日停駛，試營運3個月，平均需達25人次後續才能成為正式行駛路線。

民眾陳情，目前桃園市各大學均有往返桃園高鐵站之公車，包含中央、元智、開南及萬能科技大學，這些學校學生數介於400多至1萬2000多人，然而中原大學學生數超過1萬6000人，遠高於其他學校，在學生交通通勤上更有需求，且附近有中原夜市商圈，也是各大學中唯一會有外地觀光客造訪之處，反而未設置往返高鐵站的公車並不合理。

當地學生也說，現況下從桃園高鐵站往返中原大學，要先從高鐵站搭車至中壢客運總站，車程時間約35分鐘，之後還要步行5分鐘再轉1班公車，車程15分鐘，受限於這些公車發車時間無法銜接，因此花在等車及乘車時間，需花費90至120分鐘，不僅學生通勤不便，對觀光客而言，當天往返光是車程就要3至4小時，降低外地觀光客造訪意願。

學生說，目前中原大學前往中壢客運總站公車，都是從元智大學發車後經過15站才到中原大學，每當下課尖峰時段，該站上車時車內早已是滿滿人潮，僅有少數學生可以擠上車，通常要等好幾班公車才能搭上，候車時間幾乎都是半小時起跳，尤其是每周五或是國定假日前一天，因學生要返鄉搭高鐵，即便搭上車也只能擠在車門口，相當危險。

中壢區多位民代協助爭取此路線開通，交通局回應，試辦181中原大學往返桃園高鐵站公車路線，平日行駛、例假日停駛，首班車中原大學發車時間8點、末班車傍晚5點半；桃園高鐵站首班車發車時間上午8點40分、末班車晚間6點20分，行駛路線包含中原大學、中原大學宿舍、萬能科技大學、大江購物中心等站點。