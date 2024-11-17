海軍前艦長呂禮詩日前赴中國大陸參觀「珠海航展」，接受陸媒採訪時哽咽說，「要讓台灣觀眾知道，我們中國有多強」，引發爭議。呂禮詩在航展中，幸運抽到解放軍運輸機「運-20」運輸機貨艙的參觀資格，他登上運-20時開心地雙手比讚，表示自己沒有因為台灣退役軍人身分就被排除資格，「要有自信啊、要有寬大的心胸啊」。

珠海航展近日在大陸廣東舉行，「運-20」的貨艙在航展上首次對公眾開放參觀，但僅有4000個名額，需事先預約、抽籤。

第十五屆中國國際航空航天博覽會（珠海航展）公眾日上，市民遊客登上運-20A參觀。 （中新社）

據微博「台灣那點事兒」的影片顯示，呂禮詩14日登上「運-20」參觀時，當天雖飄著小雨，但呂與友人都相當激動，從排隊就一路喊著「運-20、胖妞」。

呂禮詩說，「台灣一個退役的艦長都可以上運-20了，要有自信啊、要有寬大的心胸啊」，他在登上運-20時，比出各種誇張動作「打卡」，登上艙門時還開心到雙手比讚，參觀結束後也是大力比讚、直呼過癮。

呂禮詩事後接受陸媒採訪時表示，登上運-20是自己抽到的，「直接上了運-20參觀，但他們也沒有因為我是台灣人，也沒有因為我曾經是台灣的退役軍人，排除我的資格，所以我覺得我能抽到除了幸運之外，非常具有代表性」。

「它的模組統統展現給我們看」，呂禮詩說，上去運-20看到了4個不同構型，包括一般的傘兵模組、醫療模組、運輸模組還有人員模組。

其實在登上運-20參觀前，呂禮詩早先於參觀珠海航展接受陸媒採訪時哽咽說，想讓台灣觀眾知道「我們中國有多強」，引發我國安局、國防部、陸委會譴責，但呂禮詩強調自己講的是事實，「為甚麼不能說？是因為戳破認知作戰的泡沫嗎」。