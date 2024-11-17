台南一名43歲陳姓男子，前（2022）年因不滿同居女友小萱（化名）生病無法工作，加上懷疑她外遇，將人打成重傷。小萱帶幼女逃回高雄住處，最後因痛到受不了自行向119求救，經醫院搶救仍傷重不治；一審橋頭地法院依傷害致死罪判陳9年10月徒刑，他不服上訴遭駁回。

判決指出，2022年5月26日晚間，陳姓男子在台南住處與女友小萱發生爭執，當著小萱幼女的面前，徒手毆打小萱頭部、腹部及四肢等多處，小萱隔天忍著一身痛，趕緊帶著女兒返回高雄住處。

同年6月8日下午自行向119報案就醫，但隔日深夜人因顱內出血腦髓損傷、橫紋肌溶解症、心包膜大量積液、胃潰瘍出血及其他併發症而死亡，小萱的胞妹訴請檢方替姐姐找回公道。

陳男坦承曾與小萱發生爭執及拉扯，但他只用雙手安女從床上拉起，導致她跌倒，否認動手將小萱打到喪命。

橋頭地院法官審理時，依據解剖鑑定報告書、通聯紀錄等資料，發現小萱曾撥113自述與陳男同居4年多，為居家打掃公司員工，因生病無法工作遭徒手毆打，而且小萱年幼的孩子也曾目擊母親遭打，另外，從解剖報告推估，傷勢形成或出血時間已超過4、5天，認定小萱死亡應是遭毆打致死，依傷害致死判9年10月徒刑。

陳男、檢方均不服上訴，高雄高分院審理後，合議庭依據小萱、陳男事後對話紀錄，及小萱孩子證詞，認定小萱死亡前確實遭陳男痛毆，一審見解無誤，量刑妥適，駁回陳男、檢方上訴，維持原審刑度。可上訴。

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★未經判決確定，應推定為無罪。