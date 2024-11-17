彰化縣永靖鄉農會農民綜合活動中心於17日正式落成啟用，舉行農業嘉年華活動，縣長王惠美致贈「惠澤農民」匾額給予祝賀；永靖鄉農會指出，先協調取得興建用土地，蓋1座農民綜合活動中心，爾後可省下租用分社的費用約500至600萬元，未來提供農民朋友一個展示優質農品、農技交流、舉行各種農民福利活動的空間，也是永靖在地的新地標。

王惠美表示，永靖鄉農會農民綜合活動中心於去年8月動工，讓農友盼了20多年的活動中心，如今終於落成啟用，對地方來說是一大喜事；彰化縣總幹事張建豐表示，永靖鄉農會農民綜合活動中心落成後，服務觸角將更向永靖西區延伸，相信能將服務量能更加提升，讓農友更加有信心。

農業部農民輔導司司長陳俊言表示，永靖鄉農會相當用心，為了就近服務農民，積極爭取建設這座活動中心，落成後可以服務更多農民朋友，且彰化縣各鄉鎮市農會也都相當的認真，農業部也會持續支持地方農會的發展，照顧更多農民朋友。

永靖鄉農會理事長詹日新表示，感謝農業部及彰化縣政府的支持，永靖鄉農會農民綜合活動中心興建完成後，不僅更能帶動當地的農業發展，也能擴大服務更多農民朋友們，相信永靖鄉農會未來會更好更進步。

縣長王惠美表示，感謝永靖鄉農會團隊的用心與努力，在今年就繳出1張非常漂亮的成績單，肯定永靖鄉農會榮獲113年第1屆洋香瓜評鑑團體組冠軍及彰化縣茄子果品評鑑競賽團體組亞軍、哈密瓜禮盒榮獲2023年台灣農會百大精品等獎項，真的很不簡單，讓大家看到彰化農民朋友的認真與打拚。