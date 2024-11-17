油脂是人體必需的營養素，無毒教母譚敦慈表示，食用油只要一開封，在室溫下就很容易發霉，她建議食用油儘量買小罐的，要用的時候，注意瓶口處有無發霉，與聞一聞是否有油耗味，若有發霉或出現油耗味，都不能再用，平日保存則建議放在冰箱裡。

譚敦慈上「生活智多星」節目中指出，購買時絕對不要貪圖買一送一之類優惠，而買大瓶食用油，因為油品開封後，放在溫度高的儲藏環境容易變質，放在蔭涼處，又容易發霉，建議買小瓶且儘快使用完畢。

譚敦慈說，像她只使用芥花油、葡萄籽油與麻油這3種油，她平時就把油放在冰箱裡，當天只取幾湯匙需用的油量在小油壼裡，其他就放在冰箱，千萬不要整罐放在廚房櫃子裡，她曾試過，開封後的芥花油放在室溫下1個星期，整個瓶口都長霉，整罐都不能用了。

譚敦慈並提醒，使用油前，要聞一聞是否有油耗味，若有油耗味，代表油品已變質，就不能再使用了。

另有些人習慣把油炸過的油，再拿來炒菜，對此，譚敦慈說，炸過的油不要用超過2次，因為這些油，有食物殘渣在裡面，這些食物殘渣一再遇高溫，會產生有毒物，建議若要用盡量濾乾淨，且以2次為限。