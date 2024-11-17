基隆市一家老牌國中補習班的林姓狼師，2022年起，便趁指導女學生課業時，對其上下其手。經基隆地方法院審理，雖然林嫌否認犯行，仍遭基隆地院依觸犯《刑法》的「權勢猥褻罪」及「強制罪」，重判6年8個月。基隆市政府也研擬補助補習班設置監視器，以確保學子有安全的學習環境。

今年30歲的林姓狼師，從台大畢業後，就在其父母共同創辦經營的補習班任職，負責國中學生的課業輔導。林嫌自2022年2月起，藉個別輔導的名義，將女學生誘騙至補習班的茶水間關上房門，對女學生上下其手，即使女生試圖抗拒、閃躲，林嫌仍持續猥褻女生。

全案在審理期間，林嫌向法官表示，不會將女學生帶到茶水間，也沒有在茶水間撫摸女學生。林嫌律師也指出，雖有女學生指林嫌將其帶到茶水間，但證述時段、人數不相符，認為不能據以定罪。不過也有其他女學生出庭作證，指曾目睹林嫌不僅在茶水間，也在教室摸過4名女生。

最終法院認定，林嫌犯下「成年人利用權勢對少年猥褻」22次，各判處7月徒刑，合併執行3年8月徒刑；另外，林嫌另犯「成年人故意對少年犯強制罪」93次，各判處3月徒刑，合併執行3年徒刑，得易科罰金。

基隆市政府教育處則是表示，市府已在今年4月，針對該師解聘與終身不得聘用之行政處分。另外，並登錄全國各教育場域不適任人員通報及查詢系統，盡速阻絕補習班風險。

此外，為有效防範補習班突發事件之事證保存，市府正在研擬補習班監視器補助計畫並編列預算，俟預算通過，將自2025年度起，透過公私協力，鼓勵補習班設置監視器，提供學子更安全、健康的學習環境。

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