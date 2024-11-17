新竹城市馬拉松今年超過1.2萬跑者參加，人數再創新高，17日在我國首金男子跳遠聽障青年「危宇澤」與全運會競走銀牌「鍾紹薰」2位運動員代表宣誓，代理市長邱臣遠現場鳴槍下開跑，更親自領跑休閒組，和民眾一同感受百年風城魅力。

代理市長邱臣遠表示，新竹馬一直以來都被視為是「城市馬」的代表賽事之一，今年亮點除賽事報名人數創下新高，超過1萬2100名跑者參加，賽事路線用心規劃緊密結合城市景點，全馬賽道並再度獲得國際AIMS認證，標誌著新竹城市馬拉松邁向國際舞台的重要一步。

這次賽事並邀請10位輪椅選手與6位陪跑員共同參與，10位選手作為10KM健跑組跟4KM親子休閒組的輪椅示範組別提前5分鐘出發。

賽事也推行減塑低碳，選手賽事衣改用紙捲，永續組別不提供選手賽事衣跟毛巾，鼓勵跑者賽事當天自備水杯容器，同時使用環保咖啡紗材質的選手衣，大會車輛也選用純電動車和雙能電動車，完賽證書以電子證書取代紙本。

市府教育處指出，新竹馬再度邀請加賀美智久擔任活動公益大使，鼓勵捐出晶片押金，獲得廣大跑友迴響，今年共募得24萬5900元，將全數捐贈給新竹市中小學體育促進會，照顧更多基層體育選手，落實弱勢學童補助體育競賽、體育器具或是參賽經費。

今年也再度與新竹都城隍廟攜手合作，推出「步步平安」胸章，送給全馬與半馬的跑者，象徵城隍爺庇佑平安健康。男子半馬組由周庭印以1小時13分41秒佳績奪得冠軍，女子半馬的部分則由陳美彤以1小時29分4秒封后。

全程馬拉松的男子與女子組別，分別由Francis Kioko Nzyoki、Monica Watetu Ndiritu以2小時30分9秒和3小時6分46秒佳績奪冠；而蔡司台灣冠名的半馬團體賽，第1名由「桃園湧腳色」跑團奪得。