宜蘭澳花村「人豬大戰」重現！勇士徒手捕豬，圍觀群眾驚聲尖叫。

宜蘭縣境之南的南澳鄉澳花村，舉辦原住民傳統技藝競賽，活動會場開放村民抓豬、抓雞，抓豬過程中，只見部落莊丁進入圍籬內徒手捕抓，與豬驚險纏鬥，過程中圍觀族群驚聲尖叫，抓到後五花大綁各自扛回家宰殺，再與族人分享加菜，整村熱鬧滾滾。

今年活動16日在澳花村運動場舉行，有狩獵、射箭、鋸木、拔河及抓雞等競賽。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

南澳鄉澳花村人口數近千人，80％為泰雅族，澳花村辦公處主辦的原住民傳統技藝競賽，成了部落年度盛事，今年活動16日在澳花村運動場舉行，有狩獵、射箭、鋸木、拔河及抓雞等；其中，狩獵的抓豬競賽「人豬大戰」畫面一曝光後，讓網友直呼，澳花男兒果然是打獵的好手，個個手腳俐落、力大無窮。

狩獵的抓豬競賽「人豬大戰」畫面一曝光後，讓網友直呼，澳花男兒果然是打獵的好手，個個手腳俐落、力大無窮。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

每次競賽都以抓豬最為激烈，主辦單位在圍籬內放了7頭豬，每頭豬重約200公斤，澳花村7個鄰各組一隊，每隊8名選手上場，當哨聲響起，泰雅勇士衝進去追豬，豬在圈內狂奔，引起圍觀群眾驚聲尖叫，只見勇士們使出九牛二虎之力把豬壓倒制伏，再將豬後加以綑綁，用竹竿扛回家宰殺，之後分送給鄰居們加菜。

今年活動16日在澳花村運動場舉行，有狩獵、射箭、鋸木、拔河及抓雞等競賽。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

另外抓雞競賽也很激烈，在雞圈內放320隻土雞，開放大人、小孩捕抓，每人限抓一隻，看著大、小朋友跟著大人一起抓雞，畫面趣味十足，也象徵著文化傳承，讓原住民傳統技藝向下扎根。

澳花村長黃聰明表示，隨著時代變遷，原住民傳統技藝逐年流失，遂澳花村辦公處希望透過一年一度的活動，喚回更多年輕族人加入傳承行列，傳承瀕臨失傳的泰雅族狩獵文化，也要感謝澳花派出所員警們協助安全維護，促使活動平安落幕。