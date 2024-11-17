一名女子表示，矯正機關有網路自營商城，商品琳瑯滿目，且每個矯正機關各有不同的特產，包括宜蘭是生巧克力、彰化是麵條、台南是貝果等，貼文曝光有多達千人轉發，一度造成網路商城當機，也釣出不少曾經買過的網友分享心得，還有人驚喊「完蛋，公開的秘密要被公開了」。

原PO近日於臉書指出，被矯正機關的自營商城網站燒到，網站做得很爛，但東西很實惠，網站上販售的東西都是監獄受刑人做的，除了讓他們有一技之長，也能透過網站賺錢，部分收入也能賠償受害人。

原PO說，不同的矯正機關有不同的特產，像是宜蘭監獄以生巧克力聞名，彰化是麵條、台南是貝果、屏東有醬油等，因矯正機關本業不是賣東西，所以每個機關的商品得分開結帳。

貼文有1650人轉發，一度造成網站商城當機，轉發的網友說，「完蛋，公開的秘密被公開了」、「屏東監獄的醬油恆春都會賣到缺貨」、「新竹監獄跟看守所還有出米粉貢丸，肯定讚的」、「網站連不上了」、「貝果跟巧克力好吃」、「台南監獄的蛋捲很好吃」。