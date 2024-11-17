桃園市新屋區永安藻礁路濱海段位在觀新藻礁生態系野生動物保護區南側，16日凌晨4時許，由台北港拖航至大潭進水灣，原訂7時抵達，因拖船纜繩斷裂，導致工作平台船擱淺海岸，17日中午11時30分，台電公司及其船東已依計畫順利將工作平台船拖帶至大潭電廠進水灣。桃園市海岸生態保育協會前理事長葉斯桂說，待傍晚退潮時，將檢查藻礁是否受損。桃園市環保局表示，如藻礁有受損，將請台電公司提出生態補償復育計畫。

台電工作平台船擱淺桃園市新屋區永安藻礁路濱海段位在觀新藻礁生態系野生動物保護區南側，恐造成藻礁受損，桃市府開罰。（葉斯桂提供／廖姮玥桃園傳真）

葉斯桂表示，該艘無動力工作平台船從觀音漂流2至3公里，到永興里瞭望台附近海岸擱淺，漂流破壞藻礁區，今日中午前，台電趁大潮時將該平台船拖離，究竟破壞多少面積的藻礁，需等退潮履勘。另外，台電拖船保護措施沒做好，市府應追究相關疏失責任。

台電工作平台船擱淺桃園市新屋區永安藻礁路濱海段位在觀新藻礁生態系野生動物保護區南側，恐造成藻礁受損，桃市府開罰。（葉斯桂提供／廖姮玥桃園傳真）

環保局回應，針對台電該工作平台船擱淺事件，未經許可駛入觀新藻礁區海域，依野生動物保育法第10條第4項第4款及同法第50條規定，開罰最高25萬元，後續將邀集專家學者協助機關評估藻礁生態保護區受損情形，如有損傷藻礁，將請台電公司提出生態補償復育計畫。

環保局說，該艘工作平台船屬於無動力船，16日凌晨4時自台北港，由一艘拖航拖至大潭電廠進水灣施工，不料拖航途中，因拖船纜繩斷裂，導致工作平台船在永安藻礁路濱海段海岸邊擱淺，該平台船上無油料及人員，研判無油汙外洩汙染風險。今日中午11時30分，由台電及船東今天依計畫執行船體移除前置作業，將擱淺工作平台船體順利拖離擱淺區，並拖至大潭電廠進水灣。