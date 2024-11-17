又一家老店收掉，新北市新店碧潭風景區的知名羊肉爐店「羴大王養生自助吃到飽羊肉爐」，每年只從9月開到隔年5月，深受在地人喜愛，但近日有網友發現，今年立冬都過了店家卻還沒營業，沒想到上Google一查已顯示永久歇業，消息一出讓許多老顧客哀號「又一家好店收了」。

羴（音同山）大王養生自助吃到飽羊肉爐一人價格550元，可以享受羊肉片、羊膝、羊筋、帶骨羊肉、火鍋料、青菜吃到飽，是許多老饕冬天必吃的口袋名單，Google評價高達4.4顆星，有600多則評論。近日一名網友在臉書社團「我是新店人」詢問，為何已經秋冬了，店家卻還沒有開門做生意，「羴大王養生自助吃到飽羊肉爐是收了嗎，會不會再營業？」

「羴大王養生自助吃到飽羊肉爐」有羊肉、青菜、火鍋料吃到飽，一人價格只要550元。（翻攝自 羴大王養生自助吃到飽羊肉爐臉書）

貼文PO出後，引發網友熱議，有網友指，店家已經收掉不做了，讓許多老饕感嘆，「又一家好店收了」、「羊肉太貴了、成本增加、所以就收了」、「已經清空不做」、「真的是有點可惜，畢竟新店區那一帶，羊肉爐這種暖呼呼的料理挺受歡迎的」，還有人表示「冬天提供的茼蒿，還有山茼蒿，可惜了，其實他家羊肉爐真的算高CP值」、「又少了一間好店，很愛吃他們家的蔬菜，還有魯羊肉拌飯」。

新店碧潭風景區的「羴大王養生自助吃到飽羊肉爐」已歇業，讓老顧客哀號。（翻攝自 羴大王養生自助吃到飽羊肉爐臉書）

實際在Google Map查詢該店，已經顯示永久歇業，其實店家的臉書在今年3月曾PO出頂讓消息，還強調設備一應俱全可以立即營業，尋找人接手，但之後就沒更新，如今進入秋冬仍未開門，讓老饕撲空，「唉，今天想和朋友一起進攻羴大王朝聖美食的，沒想到卻看到頂讓二字，真的很難過」、「希望可以再開…每年都來報到好幾次」。