企業20年甲級男女排球聯賽例行賽第五周例行賽續在苗栗巨蛋體育館登場，17日首場比賽為女子組賽事，臺北鯨華迎戰義力營造。兩隊昨日交手由義力營造以3比1獲勝，今日再戰，臺北鯨華卯足全力，輪流進攻以25比19、23、19）收下本場比賽勝利！截至本周比賽為止，臺北鯨華累積例行賽5勝2負，暫居女子組龍頭。

比賽開局臺北鯨華發球，可惜失誤由義力營造拿下第一分，臺北鯨華快攻手甘可慧本戰改以副攻手之姿先發上場，打出Touch out立刻要回分數，搭配翁梓勻、劉雙菱持續進攻，取得4分領先。義力營造快攻手盧佳玟跳出及時止血，緊追比分至9比11，逼臺北鯨華喊出暫停。

暫停後臺北鯨華積極防守，穩住領先地位，再次將比分擴大至19比11，義力營造陳品宇多次強勢進攻得分，穩定軍心。臺北鯨華劉美菁多次快攻不讓對手超前，陳莉鈞四號位攻擊得分，比賽來到局末點，翁梓勻網前一記快攻，助鯨華拿下第一局。

第二局義力營造「東山戰線」陳品宇、吳文亘、簡翊雯先後靠著攻擊、攔網得分，取得4比0的領先。臺北鯨華陳莉鈞吊球得分，可惜沒有帶起節奏，義力營造強勢將比分拉開至8比2。隨後臺北鯨華劉雙菱的發球破壞對手組織，同時也換上主攻手林良黛，並與劉美菁前後進攻，成功扳平比分，義力營造則陸續出現幾次失誤，由臺北鯨華先取得局末點，最後劉美菁強力扣球，鯨華拿下第二局。

第三局開局義力營造陳品宇攻擊先馳得點，義力營造多點開花的攻擊令臺北鯨華無法招架，取得3分領先，臺北鯨華透過精確的攔網將比分追平至4比4，雙方展開拉鋸戰。義力營造簡翊雯、陳品宇、陳薏有效攻擊得分，維持小比分差領先，但臺北鯨華幾波進攻，造成對手失誤，成功反超。快攻手翁梓勻強勢突破來到賽末點，最後甘可慧打出Touch out拿下分數，臺北鯨華贏下本場比賽。