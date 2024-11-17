高雄高爾夫俱樂部陷入與市府租約糾紛將停業，會員、員工擔心權益受損，16日組自救會要拯救球場，控市府大幅漲租金才讓俱樂部受不了，市府17日發文反控俱樂部態度強硬，不僅違規使用農藥被抓包，甚至還在租約未有共識情況下，強送支票逼迫市府接受原有租約。

據了解，目前高雄球場約有770名會員，與250名工作人員，自救會發言人陳君聖昨日表示，高雄球場占地約60公頃，原是按照公告地價5％的6折，每月約5500萬繳納，去年7月開始取消6折要漲到9000萬元，讓俱樂部無力負擔，協商無果直到今年11月8日才來函要求於月底點交歸還土地，時間緊迫讓俱樂部緊急於15日發出停業公告，考量球場歷史價值，希望俱樂部、市府雙方多加溝通，並維護會員、工作人員權益。

高雄市工務局日前已針對租約、農藥使用爭議提出說明，今日再度發文指出，由於球場本身經營環境、場地設施及合約公益性皆不符合約規定，且俱樂部遲未提出改善計畫，經多次協調，惟俱樂部拒絕溝通，豈料球場方後續不但被查出違法使用農藥除草劑，且仍態度強硬拒絕協商。

此外，工務局加碼透露，於租約產生爭議期間，多次邀請俱樂部就新出租方案、出租範圍、農藥管理、水土保持及公益條款等等協商，但俱樂部仍堅持租金應照原例打折，其餘部分並無具體回應，因此於今年8月8日函復俱樂部應依租約返還土地，俱樂部卻於協商未完成之際，於8月29日硬是函送本局3張相當於租金之支票，以此要求市府依原租約條件出租，其態度強硬不言可喻。

對此工務局強調，相關協商期間長達一年以上，今會員反映俱樂部未事先說明乙節，顯然俱樂部在協商過程間，除未善盡通知之責外，並置會員權利於不顧，毫無誠信可言，工務局呼籲俱樂部應正視並妥善協調會員權益問題，以免衍生消費糾紛。

針對球場後續用途，工務局將於俱樂部返還土地後，並就防洪必要性開闢滯洪池，並結合雙湖公園及澄清湖，闢建為澄清湖大公園，預計可容納56萬噸滯洪空間，有助於三民區、鳥松區等地防洪。