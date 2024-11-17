八大綜合台《WTO姐妹會》邀請新住民分享世界各國都市傳說，來自印尼的Grace透露，峇厘島著名景點海神廟是情侶不宜去的地方，想不到哈孝遠竟就是這傳說的受害者。哈孝遠分享，當時和前女友在一起10年期間，2人就去了8次峇里島，但這之中從沒去過海神廟，直到最後一趟想說總要去看看，沒料到去了之後就此分手！

另外解婕翎則分享曾經用「燒烏龜」（用紙「摺烏龜」或「畫烏龜」之後把紙燒掉）來祈求好天氣，結果都蠻靈驗的；因連續2年要拍寫真集前夕都在飄雨，「我就突然想到燒烏龜，連2年我都在開拍前半小時燒，不到半小時雲就會慢慢散去，真的超靈驗。」哈孝遠也附和：「某次出外景前，因為下一個禮拜的雨，燒烏龜後，就真的在拍攝那2天放晴！」

解婕翎為了不下雨狂燒烏龜。（八大提供）

來自日本的潤子則分享東京迪士尼樂園傳說，「據說情侶在城堡前面拍照的時候，一定要拍到完整城堡，如果沒拍到屋頂或側邊被裁切到，就會受到灰姑娘的詛咒」，特別的傳說令眾人不解。潤子則換另一個說法，可能是因為東京迪士尼遊客數實在太多人，做什麼事都要排隊等待，也增加了彼此相處時間，間接看清楚對方真面目，如果一有分歧，就有可能讓情侶分手。

郭彥均、莎莎一起主持《WTO姐妹會》。（八大提供）

除此之外，各國在結婚禮俗上也有著許多都市傳說，俄羅斯、巴西、印尼、韓國等地的新郎，不能在婚禮前看到新娘穿婚紗，甚至不能陪另一伴去看婚紗，否則會招來不吉利的傳說。想不到此話讓郭彥均、哈孝遠直呼「羨慕」，哈孝遠大喊：「好好喔！你知道陪老婆看婚紗有多累嗎？」緊接著，印尼Grace表示，在印尼如果結婚當天下雨，代表新人會帶很多錢，但發生在香港則是相反，香港Jenny透露，這代表嫁的老公是小氣鬼！莎莎一聽立馬追問郭彥均結婚當天天氣如何？郭彥均自嘲「是颱風天！」，間接承認自己是小氣鬼，令眾人大笑。

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