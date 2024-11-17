國民黨立委馬文君近日爆料，國防部編列的預算顯示，有參謀本部臨時人員月薪達16萬元，國防部回應，預算編列有參考商情訂定底價，符合美國法規。國民黨立委徐巧芯推測，這名約聘人員的任務可能是負責台美之間溝通，呼籲國防部應將其特殊性說清楚。

馬文君13日在立院外交國防委員會上爆料，參謀本部有一名臨時人員的年薪達195.4萬元，相當於月薪16多萬元，比次長還高，國防部長顧立雄起初回應，該員為情報次長室英語傳譯，但之後改口，表示需待釐清後再說明。

國防部則在昨（16）日回應，該名約聘人員的薪資，是由駐美辦公室2項勞務人力合約給與，預算編列有參考過商情訂定底價並辦理開標作業，後續依決標金額編列預算，符合美國法規規範。

針對此事，徐巧芯今於中天政論節目《週末大爆卦》說明，約僱人員的月薪大多在3至4萬元間，而且要拿到16萬元薪水，一般來說，必須先花至少10年當到次長，能拿到這麼高的薪資，代表該約聘人員原本的薪水就接近此數字，且他可能因故無法考公務員，「如果非得要他來幫忙做事，給他的薪資就不能低於他過去的」。

另外，徐巧芯推測，由於國防部提到「符合美國法規」，這名約聘人員的工作可能是負責處理台美之間溝通，她呼籲國防部，必須說明這名約聘人員有什麼特殊性，「而不是把他默默地藏在其中」。