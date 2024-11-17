Here’s the video. Great night for Honduras marred - once again - by bad fan behavior.



We’ve gotten too used to fans chucking things. It shouldn’t take this for the culture to shift, but here’s a wake-up call.https://t.co/2eiXvBN168 — Jon Arnold (@ArnoldcommaJon) November 16, 2024

墨西哥足球隊總教練阿吉雷（Javier Aguirre）不幸在比賽後遭到觀眾襲擊，被投擲過來的啤酒罐正中頭部，打得他腦袋鮮血淋漓。這是中北美洲及加勒比海國家聯賽8強，墨西哥對戰宏都拉斯的第1場，地主宏都拉斯以2比0獲勝，比賽地點在該國的汕埠。

當時阿吉雷過去要與宏都拉斯總教練魯達（Reinaldo Rueda）握手，忽然從正面飛來啤酒罐擊中他，隨後又有更多啤酒罐丟過來，阿吉雷受傷之後仍從容與對方握手才離去。

對於球迷兇殘的攻擊，65歲的阿吉雷習以為常，他以前也是墨西哥的國腳，「沒事，足球就是這樣。對方表現比我們好，他們理當獲勝，我只能恭賀他們。這種事不值一提，因為這是足球，我不會抱怨。」

宏都拉斯總教練魯達說：「最後的事件讓我很難過，這絕對不該再發生，在宏都拉斯以及世界任何球場都不該有，我們向墨西哥人民和阿吉雷致歉。」

墨西哥足協也公開譴責球迷的惡劣行徑，要求中北美洲及加勒比海足球協會（CONCACAF）立即回應並採取相應行動，「足球應該是慶典而不是戰場，我們盼望各陣營與總教練、球員、球迷、媒體共同營造安全且尊重彼此的環境。」

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