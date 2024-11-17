《11點熱吵店》特別企劃「Holy蟹！熱吵店歲末感蟹祭！」主題，本集特別請到韓國超熱門實境秀《黑白大廚》評審「白腫元」（孫德榮飾演）來到現場，以及剛當選的美國總統「川譜」（趙正平飾演）共襄盛舉，攜手展開一場「感蟹季」料理大比拚！沈玉琳：「今天的陣容真的太Holy蟹，太OMG了！」在棚內打造「感蟹季」料理攤位，分別由趙正平、陳櫻文、陳依依、莉雅以及黃靖倫帶來各自的招牌「蟹蟹料理」，再請孫總化身的「白腫元」和主持人沈玉琳逐一試吃，進行爆笑點評。

孫德榮模仿實境節目蒙眼試吃，被蟹香直撲鼻尖，立刻忍不住驚呼，但卻只給出不太專業的口感描述：「咬進去就是蟹啊！就像在吃蟹一樣！」沈玉琳當眾吐槽：「什麼爛描述，你魚咬下去不也是像在吃魚！」荒謬互動讓全場笑爛。接著製作單位讓孫總戴上「忍者龜」式的黑布頭套，畫面極度荒謬，黃靖倫忍不住笑道：「這根本就是忍者龜！」沈玉琳補刀：「好歹孫總也是台灣一代演藝經紀教父。給人家這樣亂搞，5566看到會馬上失去對他的尊重！」

趙正平（右）扮演川普。（TVBS提供）

趙正平一登場，搭配招牌YMCA主題曲隨著音樂跳舞進場，繼上次與「賀緊麗」（潘若迪飾）同台，引起熱烈迴響，再次來到《11點熱吵店》，並自備「蟹蟹料理」來達謝選民，趙正平說：「這次的妝跟上次有點不同，這次鼻子比較挺比較像劉德華！」沈玉琳直接起鬨，讓「川譜」秒變劉德華獻唱〈忘情水〉全場被逗得哭笑不得。趙正平也自曝自己的「蟹經驗」，曾經吃大閘蟹配黃酒，好吃狂吃，但因太寒吃完進廁所拉肚子2小時沒出來，再也不敢輕易亂吃。