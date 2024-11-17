第37屆大陸電影金雞獎頒獎典禮於昨（16）晚在廈門舉行，紅毯上女星各爭奇鬥艷，成為典禮的焦點之一。其中曾演出過《葉問4》的女星李宛妲，以一襲黃色訂製禮服登場，被大讚猶如「真人版貝兒公主」。

來自雲南西雙版納雨林、中德混血的李宛妲，擁有精緻的五官與鵝蛋臉。金雞獎典禮當天，她綁著半高公主頭編髮，穿著大陸設計師品牌SUSU COUTURE的淡黃色紗質禮服，搭配法國頂級珠寶品牌Boucheron寶詩龍的Plume de Paon孔雀羽毛系列珠寶，讓她更顯貴氣，甚至事後被媒體封為「真人版貝兒公主」。

李宛妲被媒體封為「真人版貝兒公主」。（圖／翻攝自微博）

其實今年才21歲的李宛妲從小就是個美人胚子，15 歲那年因大陸攝影師肖全幫她拍攝的一組照片，而被香港導演王家衛相中，因此加入澤東電影公司，成為張震、張榕容的師妹。之後她獲得了演出電影《葉問 4》的機會，片中飾演被葉問相救的少女「萬若男」，與甄子丹有不少對手戲。

李宛妲在《葉問 4》中與甄子丹有不少對手戲。（圖／翻攝自微博）

擁有舞蹈訓練基礎的她在拍戲時，太極、武術、高難度的啦啦隊動作等都難不倒她，表現相當精采，而她也憑該片入圍金像獎最佳新人獎提名。且她除體能之外，為提升自己，甚至還自主安排法文、西班牙文等外語課程，多方學習發展，對於自己未來演藝事業的發展有企圖心及想法。