2024年進入尾端，存股族最在意的金控前10月獲利全數出爐，累計14家大賺5369億元續創歷史新高，年增幅度高達47%，明年配息令人期待。法人估算，以全年預估獲利推算明年股息，現金殖利率有機會超過5%的共有4家，分別是國泰金(2882)、凱基金(2883)、中信金(2891)以及玉山金(2884)。

根據各家公布獲利，14家金控中有10家前10月獲利超過去年全年，分別為富邦金、國泰金、中信金、凱基金、元大金、第一金、玉山金、永豐金、新光金及台新金。

法人用全年預估獲利以及盈餘配發率統計，共有4家現金殖利率有機會超过5%，分別是國泰金的5.9%、凱基金的5.8%、中信金的5.7%，以及玉山金的5.2%。

而現金殖利率在4%以上的也有5家，分別是富邦金的4.9%、華南金4.8%、台新金4.7%、元大金4.3%及永豐金的4.2%。

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