台東縣政府導入YouBike公共自行車系統，租賃站如火如荼建置中，位於台東美術館兒童公園的站點，以俗稱的「生日蛋糕公園」為名，民眾看法兩極，有人認為接地氣，有人指不友善外地遊客。台東縣環保局回應，未接獲反映且多方現勘無異議，站名定案。

台東縣政府導入YouBike公共自行車系統，年底前有望於市區及觀光景點設置完成14站租賃站。（蕭嘉蕙攝）

台東縣政府響應綠色運輸政策，今年年初引進YouBike公共自行車系統，將分三階段建置120站租賃站、560輛YouBike2.0及560輛2.0E電輔車，預計2026年達標。

YouBike租賃站初期以台東市區及觀光景點為主，原定今年底前提供10站，目前進度超前，可望達成14站，而站名多取自地標名稱，以利識別，唯設置於台東美術館兒童公園的租賃站，以俗名「生日蛋糕公園」取而代之，反響兩極。

正方認為，公園以生日蛋糕裝置藝術聞名，此站名具在地性，接地氣；反方則指，俗名僅台東人知曉，恐怕不太友善外地觀光客，以官方定名作為站名較合適。

對此，台東縣環保局空氣噪音防制科長李菊芬表示，前置作業期，邀集里長、台東市公所等相關單位現勘，一致認同該點位以生日蛋糕公園為名，後續亦無接獲民眾反映，站名拍板定案。

另外，民間自行車租賃業者建議，YouBike租賃站應遠離既有營業場所，如海濱公園、森林公園等，避免壓縮生存空間。環保局長郭建成允諾顧及市場區隔性，公共自行車主要作為短程接駁交通工具。