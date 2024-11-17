福斯新聞主持人赫格斯（Pete Hegseth）才獲川普欽點出任美國國防部長，上周就有人爆料他2017年曾性侵共和黨女黨工，赫格斯的律師證實赫格斯有針對這起事件支付對方封口費，但強調沒有性侵，聲稱兩人是兩相情願，而且還是女方主動。

福斯新聞主持人赫格斯（Pete Hegseth）才獲川普欽點出任美國國防部長，同一周就爆出捲入性侵風波。

《華盛頓郵報》16日報導，川普12日提名赫格斯出任防長後，一名女子當周寄給川普過渡團隊一份備忘錄，指控赫格斯2017年曾性侵她的友人、一名30歲共和黨黨工。

備忘錄指出，這起事件發生在2017年10月7日於加州蒙特瑞市（Monterey）一家飯店舉行的加州共和黨婦女聯合會（California Federation of Republican Women）會議，當天赫格斯出席會議發表演說，活動結束後他與部分聽眾前往飯店酒吧。

後續2名女子傳訊息給該名受害女黨工，抱怨赫格斯想帶她們上樓進房，該名女黨工前往關切後先讓2名女子離開。後續女黨工只發現自己在赫格斯的飯店房間，期間6至9小時的記憶「非常模糊」，隔天女黨工出現「被性侵的模糊記憶」並且併發恐慌症，她前往醫院檢查後「精液結果呈現陽性」。

針對性侵共和黨女黨工的指控，赫格斯律師帕拉托雷（Timothy Parlatore）在回覆《華郵》的聲明中證實赫格斯曾於2020年支付該名女黨工封口費，稱該女當時威脅控告赫格斯，赫格斯當時擔憂被福斯新聞開除，因此支付封口費，並要求該女簽署保密條款。帕拉托雷未透露赫格斯支付多少封口費。

帕拉托雷稱，事發當時赫格斯「明顯酒醉」，且兩人是兩相情願，他說目擊證人描述當晚女子並未酒醉，女子挽著赫格斯的手臂走進房間，監視器畫面也拍到兩人「挽著手臂」的模樣，影像中的女子還露出微笑。兩人進房後女子並未離開，他形容女子是「侵犯者」，「主動開始性行為」。

帕拉托雷聲稱，即便女子報案，但事發後幾天，警方認定投訴人才是這次事件中的「侵犯者」（aggressor），他也稱，儘管女子的採檢結果顯示陽性，仍無法證明這次事件並非出於自願。目前警方並未證實赫格斯律師的說法。

赫格斯被控性侵的指控已淪為各說各話，報導指出，這封爆料備忘錄引發川普過渡團隊成員爭論，不過截至目前為止，川普本人仍支持赫格斯，川普發言人史蒂芬．張（Steven Cheung）上周表示，赫格斯已堅決否認所有指控，赫格斯也未被起訴。他說團隊期待赫格斯的防長任命案能順利通過。

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