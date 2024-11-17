花蓮縣秀林鄉山宣總會原住民少年兒童之家長期收容、照顧家庭發生重大變故或父母離異的原民兒少，今年因天災影響，捐贈經費較歷年減少5成，3名善心人士今天在民進黨立委林月琴與沈伯洋牽線下，一同捐贈50萬元，將藉此培養孩童才藝與專長，在未來回饋社會。

花蓮社福資源匱乏，今年又接連碰上地震及風災，影響在地景氣與捐款意願，投身兒少社福工作逾30年的林月琴與責任區為花蓮且長年關心兒少福利議題的沈伯洋，為此號召並媒合鄭紹廷、劉安晧、鄭錫潛等3位善心人士共100萬元善款，今天下午分別捐贈給原民兒少之家及失親兒基金會花蓮服務處。

劉安晧與沈伯洋今天親自將愛心送到花蓮，首站先抵達原民兒少之家，沈伯洋說，他與林月琴長期關心花蓮偏鄉的發展，感謝3位捐款人的愛心，希望能藉此讓花蓮社福系統性有更多資源，讓家庭破碎者能在此茁壯。他也強調，本次受贈的單位均是花蓮在地的辛勤社福機構，值得更多社會善心關注。

山宣總會原民兒少之家主任杜珍惜表示，機構共有16張床位，目前收13床，主要是縣府委託安置，且多為特殊兒少，機構照顧人力幾乎1比1，經費除仰賴善心人士與工商企業善心捐助，也規畫手工藝品義賣所得補助，藉以幫助學童學習才藝與專長，不過自從0403花蓮大地震以及7月凱米颱風後，收到的捐款量減少近5成。

由於花蓮屬於民進黨艱困選區，隨2026年地方大選即將展開，沈伯洋今天特別到花蓮，甚至首站前進秀林原鄉藍營鐵票倉，被外界認為是參選縣長起手式。

民進黨不分區立委沈伯洋（右二）今天與社會善心人士劉安晧（中），今天親自將愛心送到花蓮，被問及是否為參選縣長起手式，他並未正面回應。（羅亦晽攝）

沈伯洋聽到選縣長先是呵呵大笑接著提到，自己的專長是國防與國家安全，花蓮是他的責任區，對他來說目前最重要只有2件事，就是統戰問題，中國對花蓮的滲透，大家或許不熟悉，但愈好的社會福利、制度就是最好防止滲透的方式。