彰化縣二林鎮年約50歲蔡女16日因遭李姓前夫持刀砍傷身亡，案發當下，9歲兒因親眼目睹，媽媽被砍，蔡姓死者當時忍痛，護衛女兒，全身是血，兒子跟女兒趕緊逃離凶案現場，到大馬路上大喊「救命、媽媽被砍了，快叫救護車！」，9歲兒疑驚嚇過度、迄今仍不斷哭喊「要媽媽」，社會處表示將介入幫忙。

蔡姓死者的兒子在殯儀館哭喊「希望爸爸被判死刑，這樣就對我們無害了」；其女婿告訴死者小兒子說「司法不可能把他判死刑」，道盡受暴家庭的無奈心情，案發當時大女兒也趕到醫院，告訴母親，她會好好照顧弟妹，令人鼻酸。

社會處表示，社會處接獲通報後，已派社工前往死者家中協助，經瞭解為縣府列冊的中低收入戶，並領有保護令在案（113年2月核發），相關案情仍待檢警釐清，現階段以家中兒少之身心狀況為優先，確保其穩定的生活照顧，針對案主喪葬事宜，本府亦會全力幫忙，提供家庭必要協助。

據了解蔡女曾有3段婚姻，目前在家照顧中風臥床的母親，但李姓前夫仍不斷向她要錢，蔡與第一任生大女兒離家、二女兒跟女婿經常回家幫忙餵藥賣菜，因李男酒後常對蔡姓死者暴力，蔡申請保護令，這次遭砍殺，因失血過多送醫不治。

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