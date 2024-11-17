在冰島雷克雅維克舉辦的2024年世界男女（裝備）健力錦標賽中華隊選手再傳捷報，男子選手田基森於當地時間11月16日完成賽事，奪得男子120公斤以上級以340公斤奪下臥舉金牌，另外蹲舉420公斤獲第5名、硬舉350公斤獲第六名，總和1110公斤則獲銅牌，並取得世界運動會門票。

除了田基森在男子120以上公斤級臥舉奪金，本屆世界男女（裝備）健力錦標賽」第6天賽程，公開男子組120公斤以上級，中華隊巫翊俅以365公斤硬舉進帳銀牌，本屆健力世錦賽賽事中華隊代表隊目前共囊括9金6銀9銅，其中男子選手楊森在蹲舉120公斤級以453公斤破世界紀錄。

教育部體育署表示，選手堅持對健力的熱情與執著，經歷長期嚴格訓練，在世錦賽舞臺展現平日揮汗苦練的實力，在6天賽程展現優異技術，背後也有教練運籌指揮，發揮1加1大於二的成效，獲得令人讚賞的佳績，賴清德總統在獲知選手奪牌喜訊後，也都於第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現，並鼓勵選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。