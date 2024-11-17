來自南韓的啦啦隊女神李多慧，去年來台發展後颳起「李多慧旋風」，一舉一動都備受矚目。時常在社群分享生活的她，近日在社群上傳數張工作側拍照，其中幾套火辣的穿搭，使好身材盡露，引起譁然。

照片中，李多慧綁著包子頭，臉上化著甜美的粉嫩妝容，身穿粉色細肩帶短洋裝，由上往下拍的上帝視角，讓飽滿的北半球、深邃的事業線一覽無遺。另一張照片，李多慧對著鏡頭瞇眼、嘟嘴，身上穿著香檳金的深V禮服，不僅襯托白皙的肌膚，也露出長又深的事業線，相當惹火。

李多慧大露胸前春光。（李多慧IG）

李多慧的上圍有料。（李多慧IG）

除此之外，李多慧還PO在車上通勤時拍的美照，她身穿白色方領短洋裝，辣露雪白的蜜大腿，連胸口都冒出事業線的陰影，甜美又性感的模樣，讓網友的眼睛捨不得離開，紛紛留言：「公主衣服請穿好」、「公主太誇張囉」、「集性感與可愛於一身」、「這些V是可以免費看的咪」、「真的太辣了」、「穿太少了吧」、「最辣最美的還是多慧，無人可取代」。

李多慧的臉蛋姣好、身材火辣。（李多慧IG）

李多慧上周結束機車環島挑戰返回台北，竟然遭陌生人跟拍、尾隨，她因心生畏懼而落淚報案，引發關注。後來，李多慧向大家報平安：「心情已經好很多了，我是個很積極正面的人，不會輕易被打倒。」經紀人則表示，目前在等待警察的程序中，尚未收到進一步的通知，之後會再評估是否和解，非常歡迎各界來聊聊。