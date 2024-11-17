帝王條款已經執行許久，雖然持續有在修改相關相關責任及罰則歸屬問題，但只要行人站在斑馬線上，很多駕駛都會擔心被開罰，而會煞車禮讓，不管行人是否有違規，但這行為已經造成很多人的困擾，甚至還引發車禍追撞，這問題不解決，只會衍伸更多的問題。

而15日早上7時許，在新北市泰山區新北大道五段與泰林路二段交叉路口，就發生一起因為行人違規，而引發的追撞事故，根據駕駛的行車紀錄器畫面，可以看到這名男子站在路中央的斑馬線上，當時正值上班時間，來往車輛超級多，大家看到都紛紛閃躲，但這名汽車駕駛因為無法閃避，緊急煞車避免撞上這名行人，結果後方車輛未保持安全距離，反應不及直接追撞，還這名駕駛當場爆氣大罵，而這名行人完全沒有感覺自己有錯，持續要過馬路，但過到一半疑似知道自己違規，才又突然回頭。

而這行車紀錄器畫面PO上網路，引起網友的熱議，紛紛留言表示：「遇到這種事真倒楣，行人沒罰款太沒天理了」、「行人號誌紅燈你是用馬眼在看路嗎？」、「有號誌路口還可以這麼憨，果然是阿寶」、「有一天這行人會因此而付出代價的！」、「哇喔，他居然又走回來 !」、「祝福他早日遇到酒駕的」、「行人地獄變行車地獄了」、「這帝王很純哦」。

轄區警方表示，這起事故當時獲報到場，報案陳姓駕駛（28歲）表示，他沿新北大道往新莊方向行駛，當時因未禮讓停等行人，遭到後方潘姓騎士（25歲）追撞，都沒有酒駕的狀況，但警方到場時，該違規行人已經離去，因此無法開罰，而雙方都沒有受傷，相關肇事責任歸屬，還有待調查後釐清。