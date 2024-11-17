全桃園市有795輛公車，但車齡逾12年限該汰換的公車達16％，老舊程度甚至出現有座位、沒車墊的情況，交通局長張新福坦言，疫情3年虧損讓公車業者無力更新汰換，明、後年將添購136和150輛電動公車，加速汰換逾年限公車。

民進黨議員楊家俍接獲民眾反映，有營運中的公車竟然有座位沒椅墊。（楊家俍提供／蔡依珍桃園傳真）

民進黨議員楊家俍表示，桃園市的公車不只鬧「司機荒」，公車車齡也有老舊、逾年限比例過高的問題，就有民眾拍下照片向他反映，營運中的公車老舊不堪，不只內部髒亂、椅背、扶手破損，甚至後排有一個座位竟然沒椅墊，只剩鐵架，擔憂若乘客不察急忙坐下，後果不堪設想，強調公車老舊不只觀感不佳，還有安全疑慮，呼籲加速汰換。

國民黨議員凌濤也說，法律規定超過12年限的公車就該汰換，桃園大概有16％、約127輛公車已超過年限，強調新的公車有較好的視野和配備，透過新科技輔助司機注意死角，行人安全也會提升。

張新福說，過去3年疫情影響公車運量，業者經營虧損無力更新車輛，坦言目前有127輛公車服務滿12年必須汰換，市府積極爭取中央及空汙基金補助，今年已開始受理電動公車補助申請，明年將添購136輛電動公車投入服務，並以8年內達到全市60％公車改用電動公車為目標，替換已使用約12年的老舊公車，利用科技力保障路口安全。

交通局公運科進一步解釋，因虧損補貼規定受補貼路線應配置12年內車輛，若將逾12年車輛開在虧損補貼路線上，交通局就不會發放虧損補貼款，因此超過12年限的車輛多數停放於客運業者調度場站，並未派班上路。

至於議員反映公車有座位沒椅墊，交通局表示已請業者全面追查，依規定公車上路前，司機要檢查車內外狀況回報站長，不該出現破損、沒椅墊的缺失，已要求業者盡速查明和改善。

交通局說明，目前交通部與環境部都是補助汰換成電動公車，以甲類大客車為例，每輛車補助金額由370萬元至680萬元不等，市府再編預算補助加碼補助業者，明年編列1億8495萬元，每輛電動公車補助67.5萬元，與中央政府共同協助業者汰換為電動公車，估計補助款可達總價的8成。