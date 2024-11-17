屏東縣首屆「PT Mini TED Talks英語表達力發表會」16日在東港高中登場，吸引屏東縣、台南市6所學校58位學生組17隊參賽，學生以全英文陳述地方創生、AI、SDGs等議題，贏得大專外籍教授讚譽有加，最終由枋寮高中「S＆S」、聖功女中「SK Aboriginal」榮獲特優。
東港高中校長侯淑禎表示，屏東縣首屆「PT Mini TED Talks英語表達力發表會」吸引屏東女中、潮州高中、大同高中、枋寮高中、東港高中以及台南市聖功女中等6校報名參賽，58位學生在比賽時充分展現實力，發表內容涵蓋地方創生、環境保護、台灣傳統文化、AI、SDGs等議題。
侯淑禎進一步指出，在學生發表後，繼續採全英QA問答，考驗參賽選手的臨場反應，而每位選手臨危不亂的優秀表現，讓6位擔任評審的大專應英系教授、英語系外籍教授讚譽有加。
最後由枋寮高中「S＆S」、聖功女中「SK Aboriginal」榮獲特優，東港高中「The star is at」、枋寮高中「grandma’s iron egg」、聖功女中「你的暖心大隊長」、屏東女中「Lost Landscape Guardian」獲得優等，大同高中「Echoes of 2MORO」、聖功女中「依伊美黛子」、東港高中「Smarty melons」、枋寮高中「鐵鉑奈米隊」、枋寮高中「DongDong fish」、潮州高中「Taste Titans」則獲得佳作。
屏縣府教育處教學發展科長吳佩珊指出，從學生用心準備的簡報，可以看到學生對英語學習的投入與專注，希望透過「PT Mini TED Talks英語表達力發表會」除讓同學們有相互切磋英語的學習經驗外，也讓屏東縣英語教育成效有展現的舞台。
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