韓國統一部長官金暎浩17日在做客KBS電視台一檔節目時表示，北韓將很難略過首爾（韓國政府）直接與華盛頓（美國政府）方面推進對話。

韓聯社報導，韓國近期被外界認為，可能被排除在美朝推進對話的過程中。金暎浩說，有觀點對此表示擔憂，韓方正基於穩固的韓美合作機制予以應對。

對於朝核問題，金暎浩表示，韓國政府一貫堅持實現北韓完全無核化，以及美朝對話前提條件，必須是韓美提前進行「緊密溝通」的立場。

另外，有觀點認為，北韓可能誘導美國新政府進行美朝裁軍談判，並認可其擁核國地位，金暎浩對此表示，韓國政府絕不容忍認定北韓為擁核國的裁軍談判。

韓國認為，這恐將導致韓日等有關國家研發核武器，進而破壞《禁止核子擴散條約》（NPT）機制。韓國政府正全力與美國新政府保持緊密協調溝通，推動美方加強對韓國的延伸嚇阻力量，並追求完全廢棄北韓核武器的目標。

最後，針對北韓可能將美方拉上談判桌，進而發起挑釁的可能性，金暎浩說，不排除北韓發射洲際彈道飛彈（ICBM）、進行第七次核子試驗的可能。