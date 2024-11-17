羅慧夫顱顏基金會17日下午在台中軟體園區大里藝術廣場舉辦家庭年會並頒發獎助學金給60位顱顏青少年；19歲的唇裂女孩葉昱廷分享，謝謝媽媽讓她從小認識自己的「不完美」，才讓她有足夠的勇氣面對社會異樣的眼光。未來立志成為語言治療師，幫助和自己一樣與眾不同的孩子。

羅慧夫顱顏基金會17日下午在台中軟體園區大里藝術廣場舉辦家庭年會，頒發獎助學金給60位顱顏青少年，現場166組顱顏家庭、逾500人齊聚，活動由5位經過語言治療的顱顏孩子所組成「小小說故事劇團」，帶來繪本演說表演，展現治療成果也為活動揭開序幕。

受獎的唇裂女孩葉昱廷分享，從小父母就以正向態度看待顱顏疾病，不會要她把臉遮起來，反而告訴她雖外貌不太一樣，但並沒有輸別人，感謝父母讓她從小認識自己的「不完美」，讓她有足夠的勇氣面對社會異樣的眼光。未來立志成為語言治療師，幫助和自己一樣與眾不同的孩子。

羅慧夫顱顏基金會17日下午在台中軟體園區大里藝術廣場舉辦家庭年會並頒發獎助學金給60位顱顏青少年，5位經過語言治療的顱顏孩子所組成「小小說故事劇團」，帶來繪本演說表演，展現治療成果也為活動揭開序幕。（潘虹恩攝）

受獎的17歲男孩廖廷翰有唇腭裂和小耳症，小時候最常被人問「你的耳朵是被刀子削掉的嗎？」，往往讓他不知所措。成長過程接觸羅慧夫顱顏基金會認識許多相似經驗的朋友，也更能坦然面對他人異樣的眼光，甚至為同儕提出關於顱顏疾病的問題進行解答，「能讓更多不認識顱顏疾病的人了解我們，很有成就感」，希望減少大眾不了解而產生的不友善。

羅慧夫顱顏基金會執行長陳依伶說，每年看見顱顏青年在不同的領域表現優異，更加確定基金會提供獎助學金這項服務是正確的決定，也希望藉家庭年度聚會給予彼此關心和支持。

羅慧夫顱顏基金會17日下午在台中軟體園區大里藝術廣場舉辦家庭年會，中陽集團也公益贊助現場顱顏家庭同遊異想新樂園，由基金會執行長陳依伶（中）致贈感謝狀給中陽集團董事長張博鈞（右）等人。（潘虹恩攝）

中陽集團今日也公益贊助現場顱顏家庭同遊異想新樂園，伴現場親子暢遊遊樂設施。董事長張博鈞表示，中陽集團透過公益活動及捐助計畫回饋社會，也鼓勵員工參與並關注各種社會議題，希望藉與羅慧夫顱顏基金會的合作，為顱顏孩子及家庭帶來更多力量與希望。