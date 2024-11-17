東京奧運、巴黎奧運奪下羽球男雙金牌的「黃金組合」李洋／王齊麟，兩人的贊助商安排基層羽球推廣巡迴，透過基層種下羽球未來之星的種子，李洋也親自參與嘉義竹崎中學場次，分享自身羽球職業生涯歷程。

Yonex基層羽球推廣巡迴繼首站豐原國小，邀請巴黎奧運中華羽球隊總教練劉佳城指導年輕選手後，16進行戰嘉義竹崎中學場次，由兩屆奧運金牌選手李洋親臨現場，他以「球不落地、永不放棄」開場白為活動揭開序幕，更親自與現場年輕選手及當地民眾分享自身羽球職業生涯歷程，揭露在奪得兩屆奧運金牌的風光背後，不為人知的辛苦付出與艱難抉擇。

李洋也感謝一路相挺的人們，其中贊助商Yonex對於自己在兩屆奧運會周期給予的支援，讓他作為「基層羽球推廣巡迴」計畫的一 員感到非常榮幸，希望能以自身為例，激勵年輕選手「不要輕言放棄，全力朝目標前進」，並在國立體大任教時，持續攜手Yonex 栽培出更多好手，讓台灣羽球運動更加蓬勃。

李洋將與搭檔王齊麟參加12月的2024年BWF巡迴年終總決賽，完成自己跟「麟洋配」的生涯謝幕戰，繼續在國立體育大學培育人才，面對莘莘學子，「李教授」在這次基層羽球推廣巡迴活動進行「有獎隨堂考」，對於學生提問更是有問必答，並鼓勵小選手在磨練球技的同時培養好的態度、吸收新知都是讓自己變得更好的方法。

Yonex基層羽球推廣巡迴將持續到今年底，將邀請更多奧運金牌推手，持續在全台各區巡迴進行，12月21日到27日舉辦「YONEX王者之志全國羽球錦標賽」，鼓勵全台民眾以球會友、挑戰成為自己的王者，賽事報名到11月25日截止。

李洋（前排左8）出席羽球基層活動，和小選手、民眾相見歡。（Yonex提供）