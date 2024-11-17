世界棒球12強賽事如火如荼開打，歌手伍佰也在13日台韓大戰當天現身小巨蛋與球迷們狂歡，還和老婆玩起波浪舞，超級接地氣。16日伍佰在台北舉辦演唱會，還不忘帶大家一同為中華隊加油，讓眾人直呼好可愛。

伍佰16日晚間在台北Legacy TERA熱情開唱，雖然和台日大戰撞期，但現場依舊人山人海。而當唱到〈你是我的花朵〉時，伍佰突然呼喊口號：「中華隊、中華隊！去日本、去日本！」底下歌迷也紛紛齊喊：「加油！加油！」把整個演唱會瞬間變成中華隊最強應援團，氣氛嗨到不行。

就有歌迷錄下畫面並貼到Threads大讚：「強烈建議伍佰要當中華隊啦啦隊長，另外裁判應該也可，一場不知道會轟幾個出去。」還笑著希望伍佰有天能站上大巨蛋開唱，「韓國那場其他人去看球的，伍佰除了看球就是場勘。」

就連台灣19歲的旅日球星孫易磊，也是當晚的歌迷之一，他興奮地在Threads上分享伍佰應援的影片，大家紛紛留言直呼：「伍佰老師好可愛」、「可以拜託伍佰老師幫忙做一首中華隊經典嗆司應援曲嗎？」、「今晚如果伍佰老師可以去球場這樣該有多好」、「哈哈哈！原來脆友跟我說伍佰老師唱的比昨天韓國球迷場外還嗨是指這個。」