有外媒近日報導，總統賴清德計畫在未來幾周訪問南太平洋友邦，並在途中停留關島、夏威夷，資深媒體人黃揚明指出，進入2000年後，歷任總統多在上任後不久就過境美國本土，而現在，賴上任已接近半年，卻還沒過境美國本土，這是他真正該煩惱的事。

根據《路透社》近日報導，賴清德計畫在未來幾周出訪南太平洋友邦，並在中途停留夏威夷，此外，關島也是其中1個討論選項。

黃揚明今（17）日在政論節目《新聞大白話》中，先評論總統府資政林信義在APEC祕魯峰會時，和美國總統拜登互動、邀請拜登訪台一事，黃指出，美國現在已選出新總統川普，而拜登則即將在明年1月卸任，所以本次APEC可說是其「最後一舞」，台灣別對他有太多期待、要求。

黃揚明接著說，相較於拜登，賴清德真正要煩惱的，是他是自2000年以後唯一一個總統上任半年後，還沒在美國本土過境的總統」，黃揚明指出，前總統陳水扁在2000年上任後，於當年8月過境洛杉磯；前總統馬英九2008年上任後，同樣在當年8月出訪時過境洛杉磯和舊金山；前總統蔡英文則在2016年5月上任後，在6月就於出訪時過境邁阿密。