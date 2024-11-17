龍潭警與地方幼兒園配合，舉辦宣導運動會。（翻攝畫面）

桃園市龍潭警分局結合了在地幼兒園親子運動會，於昨（16）日舉辦了一場「寓教於樂」的交通安全及犯罪預防宣導活動，主要旨在提高孩童的交通安全意識及自我保護能力，並讓家長共同參與，深化家庭教育在交通安全觀念中的重要性。

活動中，警方透過有獎徵答的互動形式，生動地向現場小朋友及家長介紹交通安全知識，內容涵蓋如何認識交通號誌、安全過馬路的正確步驟，如何使用斑馬線、天橋、地下道等交通設施，提醒小朋友切勿在馬路上玩耍。同時，也強調了孩童乘車時應使用安全座椅及騎乘機車戴上安全帽等重要安全觀念，活動現場充滿了孩子們的笑聲，氣氛熱烈。

龍潭警與地方幼兒園配合，舉辦宣導運動會。（翻攝畫面）

此外，警方還展示了外觀包裝鮮豔的新興毒品樣本，提醒小朋友對陌生人提供的食物應保持警戒，做到「不吃、不拿、不碰、不聞」。活動也教育孩童學會保護自己，分辨關懷與侵犯的界限，尤其是胸部、臀部、大腿內側及嘴巴等身體隱私部位不可隨意讓他人碰觸，即便是家人或親近的親戚朋友也不例外。透過「食衣行跑說騙安」的兒童安全守則，讓孩子學習如何避免不法侵害，並在遇到危險時能夠適時應變。

龍潭警分局分局長鄭文銘特別呼籲，除了學校的安全教育外，家庭教育同樣不可或缺。家長在日常生活中透過實踐，教導孩童在過馬路時要「左看－右看－再左看」，確認無來車後才通行，在巷道中的無號誌路口更應遵守上述原則。此外，行人應避免站在人行道的路緣旁，尤其在大型車輛轉彎時更要保持安全距離，遠離內輪差範圍，以免發生意外，確保孩子們的安全成長。