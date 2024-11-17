攸關前進東京關鍵戰役，中華隊17日推出郭俊麟先發對澳洲隊，場上指揮官仍交給林家正，總教練曾豪駒表示，打線上先發人員與前役相同，但棒次上會有些微調，「希望整個串連度可以更好，製造更好的效果。」

中華隊目前在B組戰績2勝1敗，僅次3戰全勝的日本隊排名第2，最快今天就可以確定是否取得晉級門票，只要今天台日都贏球，就能攜手拿下前進東京的門票。

「其實從開始到現在，每一場比賽都很重要。」曾豪駒認為，中華隊的每位球員都很專注去打好每場比賽，投手也會依照戰局因應，「希望他（郭俊麟）可以盡情享受過程，把最好一面拿出來，幫我們製造更多出局數。」

對於澳洲隊的印象，曾豪駒認為，澳洲是支實力非常平均的球隊，不管投、打都有一定實力，「我們也會專注一步一步的去面對。」近年澳洲隊幾乎都是相同陣容出戰國際賽，球員會有一定的默契，「情蒐也有給資料參考，但還是要比了才知道。」

今天澳洲推出小聯盟2A的紐柏恩（Mitchell Neunborn）先發，曾豪駒指出，這為右投手的特色是變速球不錯，「但主要還是要等比賽開打，球員彼此傳達資訊後再去做統整。」