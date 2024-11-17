台北市衛生局、桃園市衛生局日前抽驗市售產品，分別檢驗出富山食品行及健康樂活生醫、 樸仕生技股份有限公司所販售的薑黃粉產品，檢出蘇丹色素一號及四號，由於原料進口商來自高雄市德和貿易有限公司，高雄市衛生局獲報後立即前往稽查，發現已出貨5.7噸恐已吃下肚，下令庫存的4.225噸立即下架回收。

高雄市衛生局說明，桃園市抽驗全聯販售之健康樂活生醫之生機薑黃粉（有效日期2026.06.18）檢出蘇丹色素一號；及台北市抽驗富山食品行販售的「純印度薑黃粉」（有效日期：2026.6.7）、 樸仕生技股份有限公司「嚴選印度薑黃粉」（有效日期：2026.7.10）檢出蘇丹色素一號和四號，經查進口商為高雄市德和貿易公司，獲報後立即前往查緝。

衛生局表示，德和貿易公司逾今年7月17日，自印度進口10頓薑黃粉，扣除製成損耗的61公斤外，已有5.714噸向下游廠商出貨，剩餘庫存的4.225噸，已命令業者立即下架回收。

衛生局呼籲，蘇丹紅色素有致癌疑慮，依食品安全衛生管理法第7條第5項規定，食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關；倘未依規定通報者將依同法第47條規定裁罰3萬以上300萬元以下罰鍰，提醒食品業者倘購買該批產品，應主動停用通報。