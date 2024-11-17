16輛轎車、休旅車追撞，車殼碎片、零件散落一地。（民眾提供）

國道一號北上229.9公里西螺交流道處今下午2點40分左右發生16輛車不明原因追撞，中、內線車道被占用，但僅2人輕傷，車輛回堵數公里。

雲林縣消防局今下午獲報，國道一號北上西螺路段發生多車追撞事故，派出多輛救護車搶救，不過現場僅有23歲林女肢體擦傷、57歲江女背部疼痛，分別彰化醫院、員林基督教醫院救治。

據了解，此事故共有16輛轎車、休旅車追撞，車殼碎片、零件散落一地，僅外側車道可通行，造成後方回堵，詳細事故原因有待國道警察調查釐清。