針對外界批評都更牛步且屋齡老化，內政部國土管理署今天表示：因應少子女化，評估未來房屋增加有限，現階段已持續擴大盤點，包括退場學校、低度利用及老舊機關廳舍等所有適合興辦社會住宅等既有房舍，與各部會合作進行多元社會住宅評估及更新規畫，讓民眾享有符合期待及優質的居住空間。

國土署表示，除少子女化之外，在氣候變遷挑戰下，國內住宅必須要從土地及建物管理層面擬定整體規畫策略，以強化各項防災準備及提升國家韌性。因此，會繼續推動都市更新危老重建工作，並適時檢討社會住宅推動機制。

為加速都市更新整合，內政部訂定的《都市更新條例》第65條修正案，已於今年11月13日公布施行，放寬實施容積管制前已掛號申請建照的建築基地也可適用原建築容積更新重建，預計全國將有8216棟6層樓以上合法建築物，約27萬戶受惠，讓921大地震建造且依現今法規標準恐有耐震不足疑慮之建物持有者，能夠增加都更意願，利於都市更新之推動，以維護國人居住安全。

此外，國土署指出，都市危險及老舊建築物加速重建條例申請期限至116年5月31日將屆滿，刻正啟動政策檢討及研議後續方向，將持續推動國內都市更新及危險建物重建之工作。

根據統計，截至10月底止，全國直接興建社會住宅推動11萬1012戶(達成率92.51％)，中央興辦6萬1900戶，地方興辦4萬9112戶。

國土署重申，社會住宅就是一種社會投資，將會持續透過都市更新、危老重建、老舊公教眷宅轉型等措施，偕同跨部會及地方政府的共同努力，制訂相關政策回應國人居住問題及給予租屋家庭支持。