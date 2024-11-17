台股昨（15）日開高走低，終場僅小漲27點，除台積電收平，鴻海、廣達則是下跌作收，3大電子權值股全數失守月線支撐。分析師指出，台指期下周三（20日）結算，空方壓盤企圖心旺盛，預料結算過後，外資空單大減，台股可望重拾漲勢，建議上述3權值股可留意，待KD指標來到20附近，快要形成黃金交叉時進場買進，抄底相對安全。

摩爾投顧分析師何基鼎表示，川普當選美國總統後，全球投資人都在猜測，川普未來的關稅戰、貿易戰、美國優先等政策，帶動相關受惠股特斯拉、比特幣等，全面噴出大漲，吸引資金回流美元，國際資金持續撤出亞洲股市。

台灣外資本周賣超台股逾千億，造成台股持續下跌修正，櫃買指數跌破月線、季線、半年線，投資人擔心，川普的保護政策，可能會讓台股出現崩盤，不過他認為，基於以下5點，台股後續絕對是多頭走勢。

1.2016年川普當選後，台股從9000點漲到11000點，川普選不等於股市崩盤，如果擔心關稅戰，川普2018年3月發美中貿易戰，台股也沒有崩盤，維持10500~11000點區間震盪。

2.真正的空頭一定有會有重大國際利空，譬如銀行倒閉、企業倒閉等，川普才剛當選，還沒上任，關稅、制裁都還是市場想像的，沒有真正的國際利空，台股不會一直往下跌，預料下周三台指期結算，外資空單就會大幅減少，台股有望恢復漲勢。

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