20歲韓國啦啦隊「AI女神」李珠珢（이주은）憑藉「三振舞」爆紅，IG上擁有超過103萬人追蹤，近期和經紀公司「APEX」不續約，恢復自由身的她在社群上消失一段時間。昨（16）日久違更新動態，今（17）日又再度發文，而且罕見標註自己的中文姓名，動作頻頻讓不少粉絲激動喊話：「快來台灣！」

李珠珢今日在IG一連曬出4張在車上不同角度自拍照，可以看到她的最新髮色和隱形眼鏡都特別選了同色系淺棕色，陽光灑在她精緻臉蛋上，氛圍感十足。李珠珢配文寫下「.. Brown Bread..(棕色麵包)」，還附上牛角麵包和蝴蝶餅貼圖，俏皮介紹自己的新造型。值得注意的是過往李珠珢通常是只有標註自己的韓文「이주은」，但最新貼文中還特別標註了自己的中文名子「李珠珢」。

李珠珢分享在車內喬自拍照角度。（圖／翻攝自李珠珢 IG）

李珠珢最新貼文特別標註中文名字。（圖／翻攝自李珠珢 IG）

最新美照曝光後，短短幾個小時就湧入7.4萬人按讚，留言區還出現不少粉絲驚喜表示：「來台灣了啦」、「久違更新」、「有標李珠珢了，懂得就懂！」、「居然還加了中文名字這是在暗示什麼嗎?」、「台灣見」、「我沒了」、「來味全龍吧」、「中信兄弟(CTBC)等妳!」、「台灣大家！永遠等著妳來！」、「來台灣保證紅」、「富邦第一指名」、「台灣等妳」，各球隊球迷也留言積極搶人。

此外，還有許多粉絲大讚李珠珢的美貌：「頭髮為什麼看起來那麼蓬鬆？太漂亮了」、「完美的棕色隱形眼鏡和頭髮很相配」、「花果然是行光合作用」、「珠珢側拍表情真可愛」。