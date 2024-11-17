山陀兒、康芮颱風接續報到，台南四鯤鯓、安平港南側海岸沙灘遍布上萬個EPP發泡塑膠，放眼望去「白茫茫」一片；台南社大海廢社發起人晁瑞光說，以往這種場景發生在6月，這是第1次在11月驚見海灘滿布大量發泡塑膠，更是養殖牡蠣業捨保麗龍改用EPP後，發泡塑膠災情最慘烈一次。

台南海灘滿布上萬個發泡塑膠，放眼望去「白茫茫」 一片。（晁瑞光提供／曹婷婷台南傳真）

台南社大海廢社今天下午執行例行淨灘活動，但光是這1個月來，發泡塑膠根本撿都撿不完。晁瑞光說，下午一走入南鯤鯓沙灘，走20公尺就撿了70個塊狀發泡塑膠，他說，大塊完整發泡塑膠由回收廠商收走，海廢社主要撿拾破碎部分，但由於數量太驚人，雖然一直清理，卻是清不勝清，根本清不完。

各式各樣發泡塑膠躺在海灘上，清都清不完。（晁瑞光提供／曹婷婷台南傳真）

他說，極端氣候下，牡蠣養殖季受到影響，而養殖業蚵棚浮具所需的EPP也不斷被沖上海岸沙灘，可以說，12個月沙灘幾乎不曾乾淨過。

晁瑞光說，多年來大家要求禁用保麗龍浮具，但政府補助蚵農把保麗龍換成EPP發泡塑膠，長年觀察下來，根本沒有解決汙染問題，EPP一樣會碎裂成細小的顆粒，政府花很多錢，問題依然無解。

颱風過後，大量蚵棚浮具被沖上岸，海灘滿布發泡塑膠。（晁瑞光提供／曹婷婷台南傳真）

他說，全球塑膠公約明年即將上路，韓國已喊出3年將汰換4000萬個發泡塑膠，反觀台灣做了什麼努力與改變？近來民代積極為蚵農爭取風災過後的相關農損補助，晁瑞光也忍不住想問，民代能否爭取讓沙灘恢復清潔？為人民爭取乾淨河川？「沙灘上白花花的發泡塑膠，何時會有清完的一天？」