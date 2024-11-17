聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方大會（COP 29）於2024年11月11日至11月22日於亞塞拜然舉行，遠東集團元智大學尤淨纓副教授受邀於11月12日-13日參加COP 29大會，在官方主場—藍區（Blue Zone‎），以遠東新世紀「循環經濟產品」與「減碳績效」為主軸進行兩場演說，並現場展示遠東新世紀以海洋回收廢棄物再製而成的2022 FIFA「海洋回收環保抗爆球衣」以及「100％回收聚酯運動鞋」，受到會眾熱烈反應，對於台灣創新實力感到驚艷。

在COP29會議期間，來自世界各國的政府、非政府組織、企業領袖以及專家學者齊聚一堂，進行磋商談判與經驗分享，共同對抗氣候變遷。只有獲得聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）認可的參與者，包括政府代表團、國家元首、觀察員和媒體才能進入藍區（Blue Zone‎）。

尤副教授演說時提到，遠東新世紀深耕回收聚酯產業超過三十年，將企業核心能力應用於各種創新與再生技術開發，發展以「陸、海、空」廢棄物為再生原料來源的綠色技術。與全球品牌客戶共創永續價值，建構可持續發展的循環生活圈。回收再生事業從台灣擴展到美國、日本、中國大陸、越南、菲律賓、馬來西亞等。

此外，也特別提及遠東新世紀以五大策略開展減碳路徑，2023年超前達成2025年減碳目標，並重新訂定2030年低碳轉型新目標：溫室氣體排放減少50％、綠色產品佔比50％、綠色原料佔比50％，展現強烈的減碳決心，超越國際標準，積極邁向2050年淨零排放。

遠東新世紀正視氣候變遷帶來的衝擊，時刻掌握最新國際氣候動態，務實推進各項減碳行動方案。遠東新的綠色創新實力享譽國際，透過跨領域技術合作開發各種創新與再生技術，在世界舞台上引領產業低碳轉型。