高雄朱姓男子在2023年7月間颱風天，為了清掃被吹落招牌的碎片，大罵隔壁店員「是北七嗎？」，店員不滿告上法庭，案經法院審理後，認為「北七」已貶損店員名譽、人格及社會評價，判處罰金4000元，但朱男不滿上訴，二審法官則認為被告此言屬於「名譽感情」，僅顯見個人修養、情緒管控等問題，因此逆轉改判無罪，全案可上訴。

判決指出，2023年7月28日晚間7點29分，朱男不滿隔壁超商店員要他清掃被颱風吹落的招牌碎片，於是進到超商內口大罵，包含「剛才是誰去講的」、「為什麼要來幫你們掃地，這又不是我們造成的」，直到超商老闆娘出面緩頰仍無濟於事，朱男越罵越起勁，甚至大罵店員「是北七嗎」。

案經審理時，朱男坦承情緒激動，但又說「是北七嗎？」屬於疑問句，而且僅算「口頭禪」並沒有公然侮辱犯意；但法官可不採信，認為朱男帶有激將語氣中的激問句表述，已構成貶損原告名譽、人格及社會評價，判處罰金4000元。

朱男對此結果不服，橋頭地院合議庭審酌後，認為朱男僅為表達一時不滿的情緒，主觀上沒有刻意侮辱原告，儘管「北七」一詞有輕蔑及否定他人智商之意，會讓原告感到難堪、不快，因此屬於「名譽感情」，但還不算公然侮辱罪保障的對象，僅能揭露朱男個人修養、情緒管控的私德問題，因此改判朱男無罪，可上訴。