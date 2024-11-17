第12屆「新北市環保小局長育樂營」17日在新店區文山農場落幕，參與的小局長們化身小小勇者，穿越「勇闖淨零島」，挑戰各項環保任務，學習如何從日常生活中落實環保行動，並帶著所學回到學校，成為環保知識的傳播者與實踐者。

環保局長程大維表示，環保小局長計畫的核心價值在於「實踐」，以「帶著走，回家立刻派上用場」的設計理念為主軸，透過育樂營及後續的「環保小局長12堂課」，讓小局長們從生活化的課程中學習環保知識，並深刻理解環境保護的重要性。隨著極端氣候事件日益頻繁，氣候變遷和淨零排放已成為全球關注的焦點，期許小局長不僅要建立環保概念，更要養成淨零素養，提升自己的減碳意識。

本屆育樂營課程內容涵蓋「水足跡小學堂」、「水汙染追追追」、「生活中的空氣汙染來源」、「認識公害稽查－小小兵探險趣」、「生活中的綠色標章」、「我是節電高手」、「和小垃一起學資源循環」、「地球說不能邊吃邊掉」8大環保主題。

在課程學習後，小局長們進一步參與「勇闖淨零島」及「勇者的考驗」等挑戰，「勇闖淨零島」是由8大環保主題延伸出的闖關遊戲，團隊合作和知識應用是成功的關鍵；「勇者的考驗」則以4選1的方式考核小局長們對環保知識的掌握程度，並鼓勵他們運用所學解決實際問題。讓小局長從學習中玩樂、玩樂中學習，加深環保知識的印象並建立團隊合作精神。

第二天的「故事情境營造」課程，透過互動小遊戲，讓小局長感受到每一個微小的行為累積起來對環境都能有深遠的影響。

在育樂營結業式上，局長親自為每一位小局長繫上專屬的領巾與徽章，代表從今以後將肩負起環保小局長的榮譽與責任，成為環保的積極倡導者與實踐者，並讓環保的觀念在更多人心中生根發芽，為地球的未來貢獻自己的力量。