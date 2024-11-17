百福陶緣客庄之美2024張峻瑜師生展於16日至12月30日在桃園市立圖書館新屋分館正式展出，由陶藝家張峻瑜老師帶領12位「千歲」學員展出陶刻、陶塑、陶板、陶板刻、磁刻、陶雕、陶盤、磁盤等超過百件陶藝作品，將生活陶藝提升到藝術陶藝，讓參觀者浸染在陶藝藝術天堂，歡迎喜愛陶藝的民眾踴躍前往觀賞。

策展人陶藝家張峻瑜老師表示，教育局所屬新屋樂齡學習中心，位於新屋古蹟范姜老屋及婦幼館，主要敎導中高齡長者學習生活陶藝，特別是以陶土運用傳統的圓錐手法呈現桃園市客庄古蹟及客家傳統器具，由平面雕刻到立體塑形，每件作品都要經過1230度爐火的千錘百鍊焠鍊而成，簡單的陶藝DIY，其實每一個步驟都需要非常小心冷靜，考驗學員們的耐性和細心。

桃園市立圖書館館長施照輝表示，張峻瑜老師專長領域包含篆刻、泥塑、陶板、紙雕、社會福利課程規劃及地方文史導覽等，96年自軍職退休後，積極投入地方創生及藝術創作，獲獎無數，有鑑於高齡化的社會，遂發揮所長，推動高年齡自主學習不餘遺力，感謝老師帶領學員將好的作品帶到圖書館，讓閱讀空間充滿濃濃的藝術氛圍。

展覽學員林蓮嬌表示，自郵局退休後，經朋友介紹才開始接觸陶藝，接觸陶藝5年，因觀音是蓮花的故鄉也是她的故鄉，作品以陶藝結合書畫及繪畫等元素，展出作品中，其中以「福」字跟牡丹結合，另副以其姓名結合，取其「蓮而不嬌」，本件作品以圓雕作品呈現，學習陶藝讓自己心情更開朗。

學員古春秀自新屋區公所會計室退休，接觸陶藝3年，作品以半立體陶雕呈現福字造型可當春聯使用，一般書寫在紙上是平面的，但陶雕是在陶土上呈現立體的福字，在創作上，進窯後，高溫燒製及空氣濕度都會影響作品的成敗，需要很多耐心等待，如同她的會計工作，需要態度嚴謹。

這次聯展以泥塑、陶刻為主，以陶土取代傳統的宣紙，統合篆刻、紙雕、繪畫及書法等文化素養，展現文字與藝術的力與美，11月30及12月8特別規畫2場DIY陶板壓印親子體驗課程，名額有限，歡迎喜愛陶藝創作的朋友們把握機會!詳情請洽桃園市立圖書館官網（http://www.typl.gov.tw）。